Жесть из Поднебесной

Верховный суд РФ вернул на пересмотр иск краснодарской компании «Трансформер Групп» к китайскому страховщику. Причиной иска стала порча товара, что было установлено при его приеме в порту Новороссийска. Нижестоящие инстанции отказывались рассматривать дело, указывая на неподсудность спора российской юстиции. ВС РФ, отменяя их решения, указал, что спор подсуден кубанскому арбитражу, так как местом исполнения контракта и выявления недостатков является русский порт. Эксперты констатируют, что в случае удовлетворения иска краснодарской компании предстоит признать и исполнить это решение в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Верховный суд РФ удовлетворил жалобу краснодарского ООО «Трансформер Групп» на решения нижестоящих инстанций по ее иску к китайской страховой компании Sunshine Property and Casualty Insurance Co (по данным системы «СПАРК-Интерфакс», страховщик зарегистрирован в Пекине). Все ранее состоявшиеся решения отменены, дело вернулось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из арбитражных материалов, ООО «Трансформер Групп» в 2021 году закупило у китайской компании Changzhou Randa Internation Trade Co.Ltd хромированную жесть в рулонах. Согласно контракту, товар должен был прибыть в порт Новороссийска. По условиям поставок Incoterms 2010, продавец считается исполнившим свои обязательства после передачи в распоряжение покупателя заранее застрахованной продукции, размещенной на зафрахтованном им же судне. Таким образом, китайская фирма перед отправкой груза застраховала его от всех рисков на сумму $164 862 (16,5 млн руб.).

При приемке груза в порту Новороссийска покупатель обнаружил нарушение целостности упаковки товара и его порчу. Он обратился к страховщику за возмещением, однако тот не отреагировал, что и послужило основанием для обращения в суд.

Арбитражный суд Кубани вернул иск заявителю ввиду отсутствия в страховом полисе соглашения о подсудности дальнейших споров, а Краснодарский край не определен как место исполнения договора страхования. Также кубанский арбитражный суд отметил, что условия исключительной подсудности в данном случае также отсутствуют. С ним согласились апелляционная и кассационная инстанции, после чего дело дошло до Верховного суда.

Высшая судебная инстанция рассудила иначе. Она решила, что спор подсуден кубанскому арбитражному суду, и согласилась с доводом краснодарской фирмы о тесной связи договора страхования с Россией, а именно: местом поставки и местом выявления недостатков является российский порт. Помимо этого, ВС РФ отметил, что традиционно в международном гражданском процессе используются альтернативные критерии подсудности, в числе которых в том числе есть и место нахождения бенефициара страхового полиса, что может расцениваться как место исполнения договора страхования. Все эти обстоятельства должны быть учтены при новом рассмотрении дела.

Краснодарский юрист, специализирующийся на вопросах транспорта, Екатерина Бурнос полагает, что ВС РФ по данной категории дел задает верный вектор для нижестоящих судов, особенно в контексте интенсификации торговых отношений между РФ и КНР.

«В случае удовлетворения иска краснодарской компании предстоит признать и исполнить это решение в Китае. Это гипотетически возможно, потому что между РФ и Китаем имеется договор о судебной помощи по гражданским и уголовным делам 1992 года, который охватывает вопросы, связанные с признанием и исполнением судебных решений»,— отмечает юрист.

Согласно китайскому законодательству, по словам госпожи Бурнос, чтобы привести в исполнение судебное решение в Поднебесной, нужно будет нанять местного юриста, который поможет подать заявление в китайские суды для признания, а затем — для исполнения иностранного решения. Отказ в признании решения российского суда китайским обжалованию не подлежит, разъясняет юрист.

«В признании решения иностранного суда в Китае могут и отказать, например, если отсутствующая сторона не была вызвана в российский суд надлежащим образом, поэтому в ходе разбирательства по этому делу в Краснодаре большое значение будут иметь доказательства получения китайской страховой компанией уведомления о вызове в суд»,— добавляет Екатерина Бурнос.

Михаил Волкодав

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