«Гибкий экран изменяет габариты, разворачиваясь как рольставни»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о китайских мобильных вендорах, которые представили концепты моделей с развертывающимся экраном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phantom Фото: Phantom

Производители смартфонов Transsion Holdings и BBK Electronics разрабатывают модели с развертывающимся дисплеем. Это гибкий экран, который изменяет габариты, разворачиваясь подобно рольставни. Первые версии таких устройств стоит ждать к концу 2024 года, заверяют инсайдеры ресурса CNMO.

Кто из конкурирующих гигантов первым выйдет на рынок с новым форм-фактором, остается гадать. Но от BBK Electronics источники называют vivo. Между тем других представителей этого лагеря (Oppo, Realme и OnePlus) сбрасывать со счетов не стоит. Рабочий концепт развертывающегося дисплея за авторством Oppo я держал в руках уже пару лет назад.

Transsion демонстрировала свой вариант концепта в прошлом сентябре. Модель Tecno Phantom Ultimate получила дисплей, диагональ которого расширялась с 6,55 дюймов до 7,11 дюймов. И на этот процесс уходило до 1,3 секунды.

За активную разработку развертывающихся дисплеев китайские мобильные вендоры взялись потому, что на текущем рынке складных смартфонов, в том числе так называемых раскладушек, довольно трудно конкурировать, особенно с моделями Samsung, а на внутреннем рынке еще с Huawei. Собственная разработка нового форм-фактора позволит производителям из Поднебесной занять если не лидирующие, то одни из первых позиций.

В любом случае, Transsion Holdings и BBK Electronics довольно плодотворны, в том числе в России. Tecno недавно представила флагманскую раскладушку Phantom V Flip 5G. Родственный бренд Infinix расширил свою линейку Note 30 моделью VIP.

Vivo и Realme в один день презентовали свои новинки. Первая вывела на отечественный рынок флагман среднего ценового сегмента V29, вторая запустила продажи смартфонов в том же классе 11 серии.