Глава торгово-промышленной палаты РФ отметил вклад краевых властей в развитие предпринимательского сообщества

В Перми начал работу XVI семинар-совещание «Школа передового опыта торгово-промышленных палат (ТПП) и экспертных организаций в области оказания услуг, экспертизы и сертификации». В течение двух дней более ста участников со всей России обсудят актуальные вопросы в сфере оказания услуг, экспертизы и сертификации товаров различных сфер бизнеса.

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Выступая на мероприятии, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул важную роль деловых объединений для становления и развития регионального бизнеса. Он отметил, что Пермская ТПП не один год реализует много интересных проектов, в частности «Покупай пермское». Благодаря ему более чем 450 предприятий края находят возможность реализовывать свой товар в торговых сетях Прикамья и в других субъектах страны. Кроме того, представители местной ТПП в рамках реализации нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, курируют проект «Здоровье в промышленном городе», который направлен на поддержание здоровья работников промпредприятий. «Очень большое количество крупных строек мы реализуем в регионе при участии АНО "Союзэкспертиза", созданной при ТПП РФ. Наши предприниматели охотно обращаются к экспертам палаты по различным вопросам. Сегодняшний семинар-совещание — еще одна возможность, чтобы обменяться профессиональным опытом с коллегами из других регионов»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам президента торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, многие инициативы, которые были придуманы и разработаны в Пермской ТПП, на сегодняшний день стали достоянием всей системы ТПП России. Например, был создан проект «Рабочие кадры под ключ», на правительственный уровень вышла инициатива «административной гильотины» — инвентаризации всех действующих и обязательных для бизнеса требований. Ее начали активно использовать на практике в 2010–2011 годах, чтобы понять, соответствуют ли эти требования реалиям и не создают ли они дополнительные барьеры для бизнеса. Благодаря «административной гильотине» были отменены многие проверки для бизнеса, пересмотрены требования к ним. Позднее инициатива Пермской ТПП легла в основу инструмента «регуляторная гильотина».

«Пермская ТПП — одна из лучших палат России по многим направлениям. Ее ведущую роль подчеркивал президент. Когда выбираем город для обмена передовым опытом, то важно, чтобы в этом регионе было на что посмотреть и чему научиться. В этом году на школу приехало самое большое количество экспертов. Для нас это очень важно», — заявил господин Катырин.