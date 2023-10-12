Жителя Гулькевичского района осудили за убийство мейн-куна на глазах у детей

Жителю Гулькевичского района назначили реальный срок за убийство соседского мейн-куна на глазах у детей. Мужчина проведет три года в колонии-поселении, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

3 июня 2023 года Иван Маляров заметил выбежавшего из его двора соседского кота породы мейн-кун. Мужчина взял пневматическую винтовку и прицелился в животное. Игравшие на улице дети просили его не убивать кота, однако тот выстрелил. От полученных травм животное скончалось на месте.

На мужчину завели дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ. В судебном заседании он полностью признал вину и объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Гулькевичский районный суд признал его виновным и назначил срок. В колонию-поселение его отправили из зала суда под конвоем. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram