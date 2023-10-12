В Петербурге по запросу Интерпола задержали водителя за изнасилование ребенка

Сотрудники отдела уголовного розыска, который занимается преступлениями в отношении несовершеннолетних, задержали по запросу Интерпола петербуржца, которая изготавливал детскую порнографию, сообщила «Фонтанка».

Подозреваемый работает водителем погрузчика, ему 35 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело. Полиции также стало известно, что в период с 2011 по 2015 год он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Полицейские получили признательные показания.

В поиске подозреваемого петербургской полиции помогли коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД. Петербуржец также оказался в базе Интерпола, поскольку в связанном с ним аккаунте Google в облачном хранилище было опубликовано большое количество видео и фото порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

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