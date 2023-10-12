В Самаре полиция задержала мужчину в федеральном розыске

В Самаре на станции метро «Гагаринская» задержан гражданин, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция обратила внимание на мужчину, который при виде силовиков пытался скрыться. Патрульные устроили погоню, задержали беглеца и доставили его в отдел полиции.

В настоящее время установлена его личность. Мужчина 1990 года рождения проживает в Самаре.

Ранее он был судим за хранение наркотиков. Мужчина разыскивался как обвиняемый по делу о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Георгий Портнов