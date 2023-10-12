Власти Красноярска рассчитывают на закупку 600 электробусов к 400-летию города

Мэрия Красноярска ставит задачу к 400-летию города перевести на электроэнергию весь общественный транспорт. Об этом сообщил первый вице-мэр — руководитель департамента финансов Вадим Одинцов.

Господин Одинцов представил предлагаемые изменения в муниципальный бюджет 2023 года на заседании комиссии горсовета по бюджету, собственности и экономической политике. Оно состоялось 12 октября. «Я не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что получится»,— сказал первый вице-мэр. 400-летие Красноярска будет отмечаться в 2028 году.

Речь идет о закупке 600 электробусов. В первую партию войдет 20 таких машин. В тестовом варианте их поставят на троллейбусные маршруты. «С такой моделью в Сибири пока никто не работал, мы первые. Одна единица есть только в Тюменской области, больше они не покупают»,— сообщил депутатам один из руководителей департамента транспорта мэрии.

В марте власти Красноярского края сообщали о том, что в 2023 году Красноярск получит 20 электробусов и пять зарядных станций, что станет очередным шагом к замене автобусов низкого экологического класса. Контракт на 11 машин был подписан в мае с компанией «Белрус» на 471,2 млн руб.

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Валерий Лавский