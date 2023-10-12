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В Ярославской области межмуниципальные автобусы перейдут на новое расписание

В Ярославской области с 16 октября муниципальные автобусы перейдут с летнего на зимний режим работы. Также отменяется работа 5 сезонных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Как сообщил министр транспорта Мурат Баснукаев, переход на новое расписание связан с уменьшением пассажиропотока по направлениям, востребованным среди членов дачных и садовых товариществ.

Расписание изменится на 24 маршрутах, а 5 маршрутов вовсе перестанут ходить: №106 Ярославль (Ярославль-Главный) – Ярославль (через сады Южные), №108 Ярославль – сады Южные, №131 Ярославль – Введенье, №523 Ярославль (КДП «Заволжье») – Середа и №190 Рыбинск – Кобостово.

На маршрутах №102 Ярославль (Ярославль-Главный) – СНТ «Пахма» и №102а Ярославль (15-й микрорайон) – СНТ «Пахма» увеличат количество рейсов, а маршрут №124к Ярославль (Красная площадь) – Прусово переводится на круглогодичный режим работы.

Алла Чижова

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