Житель Южноуральска лишился 1,7 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях

В Южноуральске 32-летний местный житель потерял 1,7 млн руб., согласившись на предложение получать доход от инвестиций. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Горожанин рассказал полицейским, что после установки на телефон приложения для инвестирования с ним связался якобы представитель торговой платформы. По его указанию местный житель для получения дохода начал переводить средства. Всего он перечислил на платформу порядка 1,7 млн руб. Когда горожанин не смог вывести «инвестированные» средства, он осознал, что его обманули.

«Сотрудники полиции региона напоминают: прежде чем вкладывать денежные средства в инвестиции, необходимо изучить финансовый рынок. Не следует переходить по ссылкам, размещенным в интернете и выполнять указания, данные по телефону неизвестными вам людьми, даже если они представляются финансовыми аналитиками, брокерами»,— предупреждают в ГУ МВД региона.

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