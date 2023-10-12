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В Татарстане перевыполнили план по строительству частных домов

В Татарстане за январь-сентябрь ввели 1,6 млн кв. м объектов индивидуального жилищного строительства, хотя по плану должны были построить 1,5 млн. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Минстрой региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общее количество частных домов по плану должно было составить 10,4 тыс.

В министерстве отметили, что каждый год Татарстан перевыполняет план по вводу жилья. Свыше 50% здесь приходится на частные дома.

"Ъ-Казань"

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