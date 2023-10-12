Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему этот фарфор стал популярен в Нидерландах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: christies.com Фото: christies.com

Обожаю гиды Christie’s по коллекционированию. Очередной рассказывает про делфтский фаянс. «Для достижения эффекта азиатского фарфора фаянс покрывается белой оловянной глазурью, создающей сплошной светлый фон для нанесения рисунка. В XVII-XVIII веках этот стиль быстро распространился в Европе. Он по-прежнему пользуется большим спросом там и стал частью крупных американских коллекций, таких как коллекция мецената и филантропа Энн Гетти»,— начинают с краткого ликбеза авторы статьи.

Своей славой голландские мастера обязаны популярности китайского фарфора. Тот попал в Нидерланды благодаря Ост-Индской компании, дизайн был очень популярен, как и его более доступные делфтские копии. Волнения в Китае в середине XVII века и, соответственно, затруднение импорта фарфора сыграло только на руку голландским производителям. Что интересно, делфтский — это не только сине-белый фаянс, хоть это сочетание и самое известное. Палитра у него очень большая.

А из необычной продукции мне в статье больше всего запомнились «тюльпанницы» — специальные вазы, предназначенные для выращивания луковичных цветов, таких как тюльпаны и гиацинты, в закрытых помещениях. Выглядят они крайне необычно, посмотреть можно в статье, а также прочитать еще немало интересного о делфтском фаянсе.