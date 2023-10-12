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Коммерсантъ FM
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«Город оживает с наступлением темноты»

Петр Воронков — о Хойане

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об атмосфере «вьетнамской Венеции», в том числе о ночном рынке.

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Фото: Richard Vogel / AP

Фото: Chitose Suzuki / AP

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Фото: Richard Vogel / AP

Фото: Chitose Suzuki / AP

Вьетнам сегодня — волшебный город Хойан, который называют жемчужиной или вьетнамской Венецией. Это действительно очень атмосферный город — с каналами, мостами, уникальным разнообразием архитектурных стилей и множеством разноцветных шелковых фонарей на старых улицах. Он оживает с наступлением темноты, главное — занять удобное место в каком-нибудь уютном кафе и за бокалом прохладного вина смотреть, как город превращается в сказку.

Кстати, когда зажгутся фонари, можно на рыбацкой гондоле выплыть из города в темную тропическую ночь и со стороны наблюдать за сиянием огней. А на черной воде будут покачиваться картонные свечи-лотосы. И можно загадать самое заветное желание…

С темнотой оживает и местный ночной рынок, ароматы которого будят аппетит. Есть блюда, которые готовят только здесь. Например, «Као Лау» — это лапша с потрясающе вкусной подливкой. Или Бань Бао Бань Вак «Белая роза» — креветка, завернутая в тесто и зажаренная в масле…

Только не говорите, что вы уже пробовали это в других местах Вьетнама. Может быть. Я вам, пожалуй, поверю. Но правильный «Као Лау», точнее, тесто для лапши делают только на воде, взятой из древнего колодца Бан Ле, построенного народностью Тям многие века назад.

Что я буду рассказывать, как правильно? Просто попробуйте, и все поймете. Если найдете пирог с креветками, берите не сомневаясь. Он вкуснейший, как и фарш из свинины со специями, запеченный на стеблях лемонграсса, или вьетнамская пицца «бан тя нун».

Город идеально подходит для пеших прогулок. Хотя если вы уж совсем ленивы, возьмите велорикшу — не стесняйтесь. Весь старый центр находится под эгидой ЮНЕСКО. Любителям старины будет интересно.

Напоследок — совсем короткая легенда. Здесь есть крытый Японский мост, построенный четыре века назад. Глядя на него, видишь, как меч пронзает сердце монстра. Согласно преданию, чудовище было источником землетрясений в Индии и Японии, где находились его голова и хвост. А вот в Хойане всегда царила красота и романтика, потому что именно здесь пребывало сердце могучего змея.

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