Между центром Челябинска и Федоровкой запустят новый автобус

В Челябинске запускают новый муниципальный автобусный маршрут – №74. Он будет курсировать между поселком Федоровка и Агроуниверситетом, сообщает администрация города.

Автобус №74 начнет ходить 16 октября. Он будет следовать по улицам Огневая, Уфимский тракт, Блюхера, Воровского, Худякова, Энтузиастов, проспект Ленина. Ежедневно на маршрут планируют выпускать пять автобусов малого класса. Интервал между рейсами составит 16-20 минут. Отправление первого автобуса от конечной остановки в поселке Федоровка — в 06:02, от Агроуниверситета — в 06:40. Последний рейс отправляется из Федоровки в 21:00, из центра города – в 21:38.

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