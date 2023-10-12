Больше 22 тысяч заболеваний выявили у жителей Удмуртии после диспансеризации

В Удмуртии по итогу девяти месяцев 2023 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 287,3 тыс. жителей. В результате впервые было выявлено 22,1 тыс. случаев заболевания, сообщает пресс-служба минздрава региона.

При этом, по словам главного внештатного специалиста минздрава Удмуртии по медицинской профилактике Ольги Красновой, чаще всего выявляют определенные виды заболеваний. В их числе болезни системы кровообращения — 7,7 тыс. случаев, болезни органов пищеварения — 1,3 тыс., болезни органов дыхания — 1 тыс. Кроме того, выявлен 431 случай злокачественных новообразований, из них 307 случаев на ранней стадии.