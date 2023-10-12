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В отношении общественника Фаиля Алчинова возбуждено уголовное дело

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении общественника Фаиля Алчинова, сообщает Telegram-канал «Оперсводки». По его данным, господина Алчинова подозревают в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Поводом для возбуждения дела якобы стало выступление общественника на сходе граждан в селе Ишмурзино Баймакского района в апреле текущего года.

Получить оперативный комментарий в управлении СКР по Башкирии не удалось.

Олег Вахитов

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