В «Главном проспекте» открылась межрегиональная выставка «Большой Урал XIII»

Межрегиональная художественная выставка «Большой Урал XIII» открылась в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге.

В экспозиции представлено 350 художников и более 600 работ разных направлений. На выставке представлены такие города, как Екатеринбург, Златоуст, Курган, Нижний Тагил, Магнитогорск, Салехард, Ханты-Мансийск, Орск. «Каждая область отличается друг от друга. Есть отдельные направления, которые встречаются только в отдельных регионах. Часто находишь необычные работы. Художников у нас много, и начинаешь открывать их вот на таких выставках»,— рассказал на пресс-конференции народный художник РФ, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

«Прикладное искусство представлено обширно: текстиль, гобелен, батик, керамика, смешанные техники разнообразные. Тюменское отделение представило косторезное искусство, Ханты-Мансийск и Ямал — национальные костюмы»,— отметила председатель секции искусствоведения и художественной критики Свердловского регионального отделения Союза художников России, искусствовед Галина Шарко.

«Было приятно работать в этом пространстве. Отдельно живопись, отдельно графика, отдельно прикладное искусство, по всем залам стоит скульптура и керамика»,— рассказал народный художник РФ, председатель Тюменского регионального отделения Союза художников России Александр Новик.

Заслуженный художник РФ, председатель Свердловского регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов отметил, что резко ухудшилась ситуация с театральным искусством. «Регионы не представили ни одной работы»,— подчеркнул он. По словам спикеров, эта тенденция напрямую связана с цифровизацией. Многие художники работают с цифровой печатью, в программах для проектирования и рисования, а на выставке представлено только рукотворное искусство.

Выставка будет работать по 15 января 2024 года. Лучшие работы будут представлены в Москве на завершающей выставке, которая пройдет в феврале 2024 года.

Екатерина Незамаева

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