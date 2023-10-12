В нижегородском лицее выявлено два случая инфекционного менингита

Два случая инфекционного менингита выявлены в нижегородском лицее №28. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевание вызванном энтеровирусом (семейный очаг).

В классе, где учатся заболевшие дети, введен карантин. Усилена дезинфекция в помещениях лицея, организованы медосмотр, лабораторное обследование и медицинское наблюдение за лицами, находившимися в контакте с заболевшими.

Всего в Нижегородской области за январь-сентябрь зарегистрировано 58 случаев заболевания инфекционным менингитом. Это на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшее число заболевших — дети до 14 лет.

Андрей Репин