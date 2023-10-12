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Удмуртия вошла в число регионов с самым низким прожиточным минимум на 2024 год

Удмуртия оказалась в числе 20 регионов России, где сложился самый низкий прожиточный минимум на 2024 год. В частности, в республике он составляет 13,57 тыс. руб. Такой список представило исследовательское агентство «ПромРейтинг».

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отметим, что ниже Удмуртии показатель сложился в Марий Эл — 13,4 тыс. руб., Тамбовской области — 13,3 тыс. руб., а также в Воронежской, Курской и Оренбургской областях и Чувашии — 13,2 тыс. руб. Кроме того, ниже в рейтинге оказалась Адыгея, Волгоградская область, Мордовия, Татарстан, Липецкая область, Белгородская, Пензенская и Саратовская области.

Абсолютным лидером рейтинга остается Чукотский автономный округ, где величина прожиточного минимума на 2024 год составила 39,8 тыс. руб.

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