В Ярославле подростка приговорили за смертельный удар на остановке

Ленинский районный суд признал виновным 15-летнего жителя Ярославля в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины. Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский районный суд Фото: Ленинский районный суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае между подростком и мужчиной в маршрутке произошел конфликт. Выйдя на остановке «улица Жукова», подросток дождался выхода потерпевшего из маршрутки и ударил его по лицу, в результате чего мужчина упал. Когда он попытался подняться, подросток ударил мужчину по голове ногой. В результате чего мужчина ударился головой об остановку и вскоре скончался.

В суде молодой человек признал вину в полном объеме. Вместе с тем, он был признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и получил реальное наказание.

Алла Чижова