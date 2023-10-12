Горнолыжные курорты Кубани могут объединить одной пешеходной зоной

В Сочи обсудили перспективу объединения горнолыжных курортов одной пешеходной зоной. Этот вопрос, а также проектирование канатных дорог между курортными территориями рассмотрели на совещании под председательством вице-губернатора региона Александра Руппеля, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

При реализации проекта планируется объединение горнолыжных курортов «Красная Поляна», «Газпром» и «Роза Хутор», поселков Эсто-Садок и Красная Поляна. Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова сообщила, что до конца текущего года строительство соединительной трассы завершат между курортами «Газпром Поляна» (Альпика) и «Роза Хутор» на отметке 780 м. Полностью проект реализуют в 2026–2027 годах.

Дорожная карта проекта предусматривает три этапа реализации. Будут благоустроены маршрут между пгт. Красная Поляна и пос. Эсто-Садок, улица Эстонская и соединение ул. Эстонская от ресторана «Шале» с ул. Березовой. Первые два этапа уже начали реализовывать. Для третьего этапа ищут источник финансирования.

Вячеслав Рыжков

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