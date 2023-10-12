Татарстан планирует бездефицитный бюджет на 2024 год

Госсовет Татарстана опубликовал проект закона о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годы. Документ в начале этой недели в парламент внес раис республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, доходы и расходы казны Татарстана в 2024 году составят 383,9 млрд руб. Бюджет планируется бездефицитным.

В 2025 году дефицит планируется в сумме 12,5 млрд руб. при доходах в размере 387,2 млрд руб. и расходах в размере 399,7 млрд руб. В 2026 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 412,5 млрд руб., а расходы — 431,3 млрд руб. Дефицит должен составить 18,9 млрд руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"