В Башкирии избитую одноклассниками девочку доставили в РДКБ

Шестиклассница, избитая 10 октября двумя одноклассниками в школе деревни Савалеево Кармаскалинского района, доставлена в республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Вчера доставлена в РДКБ бригадой санитарной авиации. Находится на стационарном лечении в отделении травматологии, состояние средней тяжести»,— прокомментировали в министерстве.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инцидент произошел на уроке, когда учитель вышла из кабинета. Два мальчика несколько раз ударили девочку. После уроков ее доставили в больницу.

О произошедшем в соцсетях рассказала мама пострадавшей. По ее словам, подростка пинали ногами, у школьницы отбита селезенка, поджелудочная и множественные ушибы по телу. На жалобы учителя не отреагировали и разбираться в конфликте на стали, сообщила мать подростка.

Глава администрации Кармаскалинского района сегодня сообщил, что в инциденте разбираются комиссия по делам несовершеннолетних и отдел по делам несовершеннолетних полиции. Возбуждено административное дело, его рассмотрят в течение месяца.

«С учителями школы деревни Савалеево также проговорили и напомнили о правилах по профилактике детского травматизма в образовательном учреждении»,— прокомментировал он, пожелав девочке «скорейшего выздоровления».

Наталья Балыкова

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