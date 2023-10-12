Подозреваемые в печати фальшивых долларов пензенцы заключены под стражу

Полиция провела обыски у семерых подозреваемых в изготовлении фальшивых долларов (ч. 3 ст. 186 УК РФ) жителей Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным силовиков, у фигурантов изъяли металлические клише для изготовления банкнот, краску, оборудование и 26 коробок с бумагой. Четверых подозреваемых суды заключили под стражу.

В МВД отметили, что граждане выпуски и сбывали фальшивые банкноты номиналом в 100 долларов. Для печати подозреваемые использовали профессиональное оборудование, которое разместили на территории бывшей типографии в Пензе.

В полиции уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Никита Маркелов

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