«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как введение «регуляторной гильотины» повлияло на предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Традиционно одним из главных барьеров на пути своего развития бизнес называл давление со стороны надзорных органов. Предприниматели многие годы указывали на количество проверок, в том числе внеплановых, а также требований от различных регуляторов.

Ситуация стала исправляться в 2019 году, когда было объявлено о разработке «регуляторной гильотины». В итоге количество требований к бизнесу сократилось почти вдвое, отмечает президент Федерации рестораторов и риэлторов России Игорь Бухаров: «Безусловно, польза для бизнеса есть. Были некоторые одиозные решения, которые тянулись еще с 1930-х послереволюционных годов и были внесены тогда после войны. Какие-то из них мы убирали, потому что время меняется, пересматриваются в том числе технологии поддержки санитарно-эпидемиологического благополучия предприятий. И надо продолжать эту деятельность, потому что сказать, что мы все сделали, у нас успех, и мы больше ничего не будем делать, неправильно.

Сегодня контрольные органы, например, такие как Роспотребнадзор, делают так называемые профилактические визиты — я за такие вещи. Приходит санитарный врач, который рассказывает: вам надо сделать вот так, так и так. Это похоже очень на то, как было в Советском Союзе: приходит проверяющий, говорит, мол, ребята, у вас есть нарушение здесь, у вас две недели на исправление. Не исправили? Тогда вас наказывают. У нас задача какая — сломать бизнес, закрыть его или чтобы он развивался, были рабочие места и люди платили налоги?»

В целом в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности число проверок бизнеса сократилось в четыре раза. Параллельно была налажена система досудебного обжалования решений регуляторов. И вместе с тем с марта прошлого года в стране действует мораторий на проверки, что позволило предпринимателям сэкономить до 80 млрд руб.