«Насколько мотивирована команда Камеруна, сейчас сказать сложно»

Сборная России по футболу потеряла одного из самых сильных игроков в составе. Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму и не сможет сыграть ни 12 октября с Камеруном, ни 16 октября со сборной Кении. Об этом представителям прессы рассказал наставник нашей команды Валерий Карпин после тренировки на стадионе «Динамо», где сборная работала перед товарищеской встречей. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На газон стадиона «Динамо» футболисты сборной России выходили с улыбками. Фотографы активно щелкали затворами, чтобы запечатлеть для своих изданий и, конечно, для истории наших игроков в таком прекрасном настроении. А вот тренерскому штабу было не до улыбок. Конечно, Валерий Карпин наверняка найдет, кем заменить Александра Головина, но терять такого игрока перед матчем с самыми сильными за последнее время соперниками, да еще и на домашней встрече без сомнения обидно. Но, несмотря на потерю, главный тренер сборной осторожно, но все-таки говорил о положительных эмоциях:

«Статус соперника обязывает, и еще то, что играем в Москве после такой долгой паузы. Надеюсь, что будет полный стадион, нам нужна поддержка. Думаю, этот матч будет интересным для всех. Естественно, надеемся на положительные эмоции».

Их ждут многие. Уже сейчас продано около 20 тыс. билетов. Если верить официальному сайту РФС, через который можно приобрести квитки, билетов на самые хорошие места в свободном доступе уже нет. Они продавались по 2 тыс. руб. Остались места за 1,6 тыс. руб. на угловых секторах, но их все меньше. Сложнее всего расходится галерка. Хотя здесь цена весьма привлекательная — от 400 руб. до 900 руб.

Да, главные звезды из «Наполи» и «Баварии» в Москву не прилетели, но вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана на месте. Правда, в последних матчах за клуб Онана ошибался, мягко говоря, грубо, но менее звездным голкипером от этого не стал, уверен тренер вратарей нашей команды Виталий Кафанов:

«Онана уже доказал, что он — вратарь высокого уровня, а также подтвердил это во многих играх. Мне бы очень хотелось, чтобы он сыграл. Очень интересно посмотреть на Андре Онану на поле».

Насколько мотивирована вся сборная Камеруна, сейчас сказать сложно. Но один игрок этой команды — Гаэль Ондуа, — у которого есть российский паспорт, точно будет заряжен по полной. Он сам говорил об этом после того, как его команда потренировалась на «ВТБ Арене»:

«Горжусь тем, что буду играть против сборной России. Если выйду на поле, это будет круто для меня».

Мотивация для игроков команды, с которой 12 октября предстоит играть нашим футболистам, важный нюанс. В этом абсолютно уверен тренер Валерий Непомнящий, который несколько лет работал со сборной Камеруна:

«Все зависит от того, насколько они будут мобилизованы и мотивированы, потому что для игроков Камеруна нужен вызов, им нравится играть, они получают удовольствие от процесса. У меня есть сомнение в том, что нашей сборной удалось бы такую команду обыграть».

Но, несмотря на экспертное мнение Непомнящего, букмекеры по-прежнему считают фаворитами россиян. Более того, после того как стало известно, что в Москву не прилетели Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса, коэффициент на победу наших парней стал значительно ниже.

Оно и понятно. Все-таки перед своими болельщиками в Москве, где сборная не играла больше двух лет, мотивация у россиян должна быть серьезной. Так что ждем начала встречи в 19:00 и трансляции на федеральном спортивном канале «Матч ТВ». Но тут лучше быть аккуратнее с ожиданиями, а то ведь все мы наизусть зазубрили, чьи это проблемы.

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