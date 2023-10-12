Налоговая просит обанкротить «Липецкую трубную компанию» из-за 3,4 млн долга

В арбитражный суд Липецкой области поступило заявление о признании несостоятельным местного ООО «Липецкая трубная компания». Истцом выступило управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области, которому общество должно 3,4 млн руб. Суд принял заявление о признании ООО «Липецкая трубная компания» банкротом к рассмотрению и возбудил производство по делу. Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 7 ноября 2023 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Липецкая трубная компания» зарегистрировано в 2016 году в Липецке для производства стальных труб, полых профилей и фитингов. 100% долей — у ООО «Кластер», совладельцами которого, в свою очередь, в равных долях являются Артур Ахаминов, Семен Лобызов и гендиректор Эдуард Андрусенко. Выручка за 2022 год составила 895,5 млн руб., чистая прибыль — 352 тыс. руб.

Мария Старикова