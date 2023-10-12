Избирком Хакасии передал два вакантных мандата депутатов верховного совета

Завершилось формирование состава верховного совета (ВС) Республики Хакасия, избранного в сентябре этого года. Избирательная комиссия региона передала два депутатских мандата после того, как их обладатели стали членами Совета федерации.

Менеджер одного из ИП Алексей Кульша получил мандат адвоката Олега Земцова, которого назначил сенатором глава республики Валентин Коновалов. Господа Земцов и Кульша были избраны по партийному списку КПРФ.

В свою очередь, мандат переизбранного сенатором от ВС единоросса Александра Жукова достался гендиректору ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» Денису Кабанову. Господин Кабанов был депутатом ВС предыдущего созыва. На этот раз в списке кандидатов «Единой России» он занимал вторую строчку в территориальной группе №13, которую возглавлял господин Жуков.

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Валерий Лавский