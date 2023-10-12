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КПРФ просит Михаила Мишустина разобраться с ростом коммунальных платежей

Нижегородское региональное отделение КПРФ обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором просит разобраться с предстоящей индексацией коммунальных платежей на 9,8% с 1 июля 2024 года. В партии напомнили, что в предыдущем макропрогнозе на 2023-2025 годы предельная индексация составляла 6,3%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Коммунисты отметили, что в 2022 году тарифы на ЖКУ повышали дважды, размер индексации превысил уровень официальной инфляции. Решение было продиктовано необходимостью обновления коммунальных сетей и развития системы ЖКХ. «Однако на примере Нижегородской области можно сделать вывод, что масштабных изменений и качественного прорыва в этом направлении не последовало, и, по всей видимости, не предвидится», — подчеркнули авторы обращения. Они добавили, что тарифы ЖКУ и продукты в последние годы дорожают быстрее, чем растут доходы населения.

В обращении, опубликованном на сайте партии, также говорится, что в большинстве округов Нижегородской области отсутствует качественный подход к ремонту и замене сетей, износ которых в некоторых местах достигает 90%. И рост тарифа не решит проблемы ЖКУ: вместе с повышением платы растет и износ сетей. Поэтому коммунисты предлагают не повышать тариф в 2024 году выше 3-4% и оптимизировать расходы ресурсоснабжающих предприятий и необоснованные траты инфраструктурных монополий.

Ранее фракция КПРФ в заксобрании Нижегородской области предлагала заморозить очередную индексацию тарифов ЖКУ, однако депутаты отклонили инициативу.

Владимир Зубарев

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