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В Челябинск прибыл премьер-министр Беларуси

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко прибыл в Челябинскую область. Борт авиакомпании «Белавиа» приземлился в аэропорту регионального центра, сообщает пресс-служба правительства области.

Официальная делегация Беларуси прибыла на Южный Урал 12 октября. В Челябинске премьер-министр Роман Головченко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер примут участие в церемонии возложения венков к памятнику павшим в Великой Отечественной войне «Вечный огонь». Также участники делегации посетят автозавод «Урал» в Миассе.

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