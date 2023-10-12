В Удмуртии производят 2,4% яиц от общероссийского объема

В Удмуртии по итогу восьми месяцев 2023 года произвели 614,4 млн яиц, что составляет 2,4% от общероссийского производства. В ПФО регион занимает пятое место по данному показателю, сообщает Удмуртстат. Лидером является в Приволжье стала Мордовия — 949,3 млн яиц, а в России — Ленинградская область (2239,7 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего в первом полугодии в розничной торговле продано яиц на 783 млн руб., то есть на каждого жителя пришлось по 543 руб. На среднедушевой месячный доход можно было приобрести 4,3 тыс. яиц, годом ранее — 3,8 тыс. штук.

В конце августа средняя цена одного десятка яиц составила в Удмуртии 68 руб. Среди субъектов ПФО самая высокая цена яиц сложилась в Пермском крае – 75 руб. за десяток, а самая низкая — в Мордовии (57 руб.).