В станице Анапской к открытию готовят новый детсад на 280 мест

В станице Анапской (входит в состав Анапы) к открытию готовят новый двухэтажный детский сад на 280 мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Согласно планам властей, социальный объект должен принять детей до конца года. Формирование детской очереди уже началось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В мэрии уточняют, что в настоящий момент на завершающей стадии находятся работы по благоустройству территории, укладке тротуарной плитки. На днях рабочие планируют начать подсыпку клумб черноземом. В здание детского сада завезено более 80% мебели, ее монтаж ведется в ежедневном режиме.

«Детский сад сдан в эксплуатацию, осталась часть работ по благоустройству и озеленению»,— ранее сообщал глава Анапы Василий Швец.

В рамках национального проекта «Демография» в детском саду будет работать ясельная группа, в которую будут принимать малышей от трех месяцев.

Строительство самого большого дошкольного учреждения в Анапском сельском округе началось в декабре 2021 года. По проекту корпус площадью почти 8 тыс. квадратных метров рассчитан для 280 малышей. В трехэтажном здании разместят пищеблок, игровые комнаты, спальни, спортивные и музыкальные залы. Площадь территории позволит разместить не только основное здание, но и просторную игровую зону.

В настоящий момент в Анапе идет проектирование более 20 социальных объектов, в том числе детских садов в Витязево, Цибанобалке, Гостагаевской, Сукко, в микрорайоне «Горгиппия» и на Анапском шоссе, школ — в городе на улице Ленина, 191, в Гостагаевской, Цибанобалке, Сукко, на Анапском шоссе.

Наталья Решетняк

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