В Краснодаре девушка насмерть сбила пешехода

Смертельное ДТП произошло в Краснодаре днем 11 октября. Около 15:00 девушка сбила пешехода на улице Владислава Посадского, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По данным ведомства, 28-летняя водитель «Тойоты» сбила 47-летнюю женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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