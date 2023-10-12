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Коммерсантъ FM
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Министр посольства Эквадора найден мертвым в квартире в Москве

Полномочный министр посольства Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос Поррас умер в Москве, сообщили источники «РИА Новости», ТАСС и ряда Telegram-каналов. Его тело найдено в квартире в центре столицы. По предварительной информации, смерть не носила криминального характера.

53-летний дипломат с вечера 10 октября не выходил на связь, в связи с чем к нему приехали коллеги. Тело было обнаружено в квартире дома в Кривоарбатском переулке. Один из собеседников «РИА Новости» назвал предварительной причиной смерти сердечную недостаточность. Проводится доследственная проверка.

Леонид Уварчев

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