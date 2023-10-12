В Волгоградской области москвича осудили за попытку обмануть предпринимателя

Городищенский районный суд Волгоградской области признал 57-летнего москвича виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в 2020 году подсудимый с сообщником просили у предпринимателя 7 млн руб. за лицензию на пользование недрами в Иловлинском и Светлоярском районах области. «Лицензия выдается по результатам аукциона, оказать влияния на проведение которого злоумышленники не могли», — уточнили в надзорном ведомстве.

Вину в подсудимый не признал. Суд приговорил фигуранта к пяти годам колонии строго режима; в законную силу решение не вступило.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении сообщника подсудимого выделено в отдельное производство и пока находится на стадии предварительного расследования.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.