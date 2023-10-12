В Краснодаре аренда квартир подорожала на 9,2%

С начала года стоимость аренды однокомнатных квартир в Краснодаре увеличилась на 9,2%. Как говорится в исследовании портала «Мир квартир», столица Кубани занимает 15-е место по показателю среди крупных городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Стоимость аренды «однушки» в городе составляла 22,2 тыс. руб., что на 5% больше, чем во втором квартале. Двухкомнатные квартиры можно было снять за 29,7 тыс. руб. — рост составил 5,3% за квартал и 7,7% — с начала года. Аренда «трешки» обошлась в 40,6 тыс. руб. (+4,6% и 6,8% соответственно).

Среди российских городов самая дорогая аренда жилья в Сочи. В третьем квартале «однушку» можно было снять за 39,8 тыс. руб. (+4,4% за квартал и +29% с начала года). Двухкомнатные квартиры на курорте сдают за 50,9 тыс. руб. (2,4% и 20,4%), трехкомнатные — за 60,7 тыс. руб. (1,3% и 11,9% соответственно).

В Симферополе аренда однокомнатной квартиры в третьем квартале обойдется в 23 тыс. руб. (+1,3% и 2,2%), двухкомнатной — в 30 тыс. руб. (0,8% и 3,5%). При этом съем трехкомнатных квартир в столице Крыма за квартал стал дешевле на 1,2% и составил 35,9 тыс. руб. По дороговизне аренды квартир Симферополь находится на 10-м месте.

Севастополь занимает 13-ю строчку. Однокомнатная квартира в третьем квартале обошлась квартиросъемщикам в 22,4 тыс. руб. (-0,7% по сравнению со вторым кварталом и +1,6% с начала года). «Двушки» в городе можно арендовать за 28,7 тыс. руб. (-0,5% и +0,6% соответственно), «трешки» — за 38,1 тыс. руб. (0,9% и 8,6%).

В целом по России ставки аренды на однокомнатные квартиры выросли за квартал на 2,6%, до 18,7 тыс. руб./мес., на двухкомнатные — на 3,3%, до 24,7 тыс., на трехкомнатные — на 3,1%, до 31,6 тыс. руб. С начала года однокомнатные квартиры подорожали на 7,1%, двухкомнатные — на 8%, трехкомнатные — на 7,3%.

Татьяна Ручкина

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