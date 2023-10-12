Подростка из Екатеринбурга задержали за лжеминирование школы

Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД по Свердловской области задержали 16-летнего подростка из Екатеринбурга, которого подозревают в ложном минировании школы. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной антитеррористической комиссии.

По данным силовиков, 15 сентября подросток отправил на электронную почту средней общеобразовательной школы №20 Серова письмо о якобы готовящемся взрыве. Подозреваемый заявил, что задание по лжеминированию ему дало «Telegram-лицо». До рассмотрения дела в суде подросток будет находиться под подпиской о невыезде.

Илья Смирнов, Екатеринбург