Суд забрал в доход государства автомобиль у алтайских браконьеров

Бийский горсуд вынес приговор группе местных жителей по делу о незаконной охоте. Всего в деле семь фигурантов, двое из которых являются районными депутатами.

По данным суда, обвиняемые в марте 2021 года устроили незаконную охоту. На автомобиле «УАЗ Патриот» они прибыли в село Пролетарка в районе которого выследили и застрелили двух косуль. Провохранители оценили ущерб государству в 80 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Свою вину фигуранты дела не признали, заявив, что охотились на волков, а косуль нашли уже мертвыми.

Суд назначил всем наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. В доход государства у всех осужденных конфисковано оружие, а также автомобиль «УАЗ Патриот». В пользу Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края с фигурантов дела солидарно взыскано 320 тыс. руб.

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Оксана Павлова