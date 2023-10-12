В Казани у парка Горького появится новое пространство для отдыха

Возле казанского парка Горького к ноябрю создадут новое пространство для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Там будет пространство со скамейками, столиками и навесами. В настоящее время рабочие заменили пешеходное покрытие, посадили кустарники и многолетники. Кроме того, они построили новый павильон остановки, позже он будет обшит и станет теплым.

При этом стела павшим за Советскую власть и памятник Неизвестному Солдату изменениям подвергнуты не будут.

"Ъ-Казань"