Краевая полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с пермскими футболистами

ГУ МВД России по Пермскому краю сообщило подробности ДТП с пермскими футболистами, в котором погиб экс-игрок «Амкара» Евгений Ситников. Информация об этом опубликована в телеграм-канале регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

«11 октября в 22:00 по автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области двигался автомобиль “Лада Приора” под управлением жителя Пермского района 2000 года рождения. Предварительно установлено, что на 25-м километре трассы водитель “Лады Приоры“ выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем “Газель”. В результате один из пассажиров “Лады”, мужчина 1990 года рождения, скончался. Кроме этого, водитель легкового транспортного средства и два его пассажира 2002 года рождения с различными травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— пишет телеграм-канал краевой полиции.

В ДТП попали четыре пермских футболиста. Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте. В тяжелом состоянии в медучреждении находится форвард команды Кирилл Кочетов. Воспитанники «Академии-Амкар» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников избежали серьезных травм. Все футболисты сейчас выступают за нижнетагильскую команду «Уралец-ТС».

«В результате ДТП в больницу поступили трое пациентов. Двоим оказана необходимая медицинская помощь, они отправлены на амбулаторное лечение. Еще один пациент в настоящее время госпитализирован, находится в реанимации в тяжелом состоянии»,— сообщили в краевом минздраве.