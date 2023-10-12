Госпремию в области науки присудили за работу о машинном фонде башкирского языка

Глава Башкирии Радий Хабиров присудил государственную премию республики 2023 года в области науки и техники за работу «Информационная система „Машинный фонд башкирского языка“». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание лауреата государственной премии присвоено Зиннуру Сиразетдинову, Лилие Бускунбаеву, Аните Ишмухаметовой и Гульгине Шамсутдиновой.

Размер премии составляет 1 млн руб. В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная часть делится поровну между лауреатами, а диплом лауреата и памятный нагрудный знак вручаются каждому из лауреатов.

Майя Иванова

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