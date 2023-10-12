С начала 2023 года Татарстан нарастил экспорт пищевой продукции на 25% по сравнению с 2022-м. Об этом на мероприятии для сельхозпроизводителей в Казани заявил глава республиканского Минсельхоза Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в 2022 году экспорт пищевой продукции составил $450 млн. За последние четыре года он вырос более чем втрое. В частности, татарстанские сельхозпроизводители заинтересованы в экспорте продукции в страны СНГ, Персидского залива и в Китай.

"Ъ-Казань"