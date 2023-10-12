В 2022 году товарооборот между Ростовской областью и Китаем вырос на 29%

Товарооборот между Китаем и Ростовской областью в прошлом году увеличился почти на треть. Китай занимает третье место среди внешнеторговых партнеров региона, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В 2022 году для расширения двусторонних связей Ростовской области и КНР в Ростове открылось региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы».

Кроме того, ведется взаимодействие в области образования. В 2022-2023 учебном году в донских вузах обучались 1213 студентов из Китая (13,7% от общего количества иностранных студентов). Они обучались по таким направлениям, как строительство мостов и дорог, технологии транспортных процессов, филология, экономика, психология и педагогика.

Анастасия Назарова