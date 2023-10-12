Улицу Екатеринбурга назвали именем исполнительного директора аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге появилась улица в честь исполнительного директора аэропорта Кольцово Алексея Пискунова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Границы улицы утверждены проектом межевания территории в границах Сибирского тракта — ЕКАД — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой»,— сказано в сообщении.

Напомним, Алексей Пискунов скончался после продолжительной болезни в мае 2021 года. Он с 2003 года работал в ОАО «Аэропорт Толмачево» (Новосибирск), а в 2008 году перешел в Кольцово на должность первого заместителя гендиректора. После реорганизации корпоративного управления стал исполнительным директором.

Полина Хабарова

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