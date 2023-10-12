В споре о границах Черняевского леса появилось негативное заключение прокуратуры

Пермский краевой суд начал предварительное заседание по административному иску местной жительницы, бывшего руководителя управления экологии и природопользования администрации города Веры Седининой к Пермской городской думе. Госпожа Сединина оспаривает решение совещательного органа, согласно которому из состава особо охраняемой территории «Черняевский лес» был исключен участок под бывшей базой отдыха «Чайка» площадью 5,3 га. В суде госпожа Сединина пояснила, что фактически из состава ООПТ исключается часть буферной зоны, которая защищает лес от антропогенного воздействия. Также она отметила, что ей отказались представить документы, обосновывающие законность этого решения.

Кроме того, административный истец представила заключение Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры, согласно которому на проект решения дано отрицательное заключение. По ее словам, в документе указывается, что спорный участок относится к хозяйственной функциональной зоне ООПТ, его использование строго регламентировано. Стоит отметить, что при рассмотрении проекта решения об изменении границ в Пермской городской думе прокуратура представила положительное заключение.

Представитель гордумы Екатерина Романова с иском не согласилась, по ее ходатайству суд привлек к участию в процессе администрацию Перми и городское управление экологии. По словам госпожи Романовой, решение думы было принято в рамках ее полномочий и согласно регламенту. При этом до вынесения его проекта на голосование его одобрила специальная экспертная комиссия. Юрист говорит, что никаких доказательств своей позиции административный истец не представил. При этом взамен исключаемой из состава ООПТ территории в ее состав будет включен новый участок площадью более 20 га.