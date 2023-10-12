Компания Абрамовича в Геленджике зарегистрировала домен southestate.ru

ООО «УК "Юг Эстейт"», учрежденное бизнесменом Романом Абрамовичем, в октябре зарегистрировало домен southestate.ru (англ. south estate — южное поместье), обнаружил «Ъ-Кубань». В настоящий момент сайт не запущен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Управляющая компания «Юг Эстейт» зарегистрирована в 2021 году в Геленджике. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Руководит фирмой Ольга Антипова. Как указано в базе «СПАРК-Интерфакс», 2022 году выручка общества увеличилась в восемь раз, до 60,2 млн руб., чистая прибыль составила 178 тыс. руб. «Ъ» связывал создание ООО «УК "Юг Эстейт"» с намерениями господина Абрамовича заняться развитием гостиничных объектов на юге страны, в частности речь шла о создании люксовой гостиницы с виноградником.

В начале 2022 года стало известно, что компания «Финэстейт Ко», входящая в группу Millhouse Романа Абрамовича, стала единственным учредителем ООО «Отель-пансионат "Кристалл"» в Геленджике. Ранее отелем владел бывший мэр города Сергей Озеров. В 2021 году группа Millhouse Романа Абрамовича получила участок со стадионом в прибрежной зоне Геленджика.

Наталья Решетняк

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