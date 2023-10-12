Соревнования «Край курая» обойдутся центру имени Баталовой в 17 млн рублей

ГАУ «Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой» заключил контракты общей стоимостью на услуги, связанные с организацией всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Край курая», следует из материалов портала госзакупок. Общая сумма подписанных договоров составила 16,9 млн руб.

Два контракта получила предприниматель из Уфимского района Алина Байдалина. С ней заключен договор об информационном обеспечении проведения соревнований среди юниоров и юниорок, а также среди мужчин и женщин стоимостью 3 млн руб. Кроме этого, госпожа Байдалина окажет организатору услуги по организации и проведению торжественных церемоний открытия, закрытия соревнований и награждения.

Московское ООО «Минорг» получило контракт на оказание услуг по обеспечению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения оборудованием на соревнованиях. Предприниматель из Уфимского района Евгений Пастухов окажет услуги по организации мероприятия и поставке инвентаря для технического обеспечения, стоимость договора составила 6,9 млн руб.

Контракт на транспортные услуги стоимостью 2,3 млн руб. получил предприниматель из Уфимского района Ильдар Ибрагимов.

Всероссийские соревнования «Край курая» по фигурному катанию среди юниоров проходят в Уфе с 10 по 14 октября, Всероссийские соревнования «Ростелеком гран-при России — Край курая» по фигурному катанию на коньках среди мужчин и женщин — с 13 по 16 октября.

Наталья Балыкова

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