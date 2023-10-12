Смольный передает полномочия по развитию метро комитету по строительству

Правительство Санкт-Петербурга намерено передать полномочия по развитию метрополитена городскому комитету по строительству. Ранее этим вопросом занимался комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы, 11 октября.

Согласно документу, все полномочия по проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры метро Санкт-Петербурга должны перейти от подведомственной КРТИ «Дирекции транспортного строительства» к «Фонду капитального строительства и реконструкции», который находится в введении комитета по строительству.

Переход должны закончить до конца года. Ответственным за реализацию проекта назначен вице-губернатор Николай Линченко, курирующий оба комитета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у «Метростроя Северной столицы» сменится курирующий компанию комитет.

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