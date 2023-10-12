Екатеринодарский митрополит назначен управляющим делами Московской Патриархии

Синод Русской Православной Церкви назначил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория (Петрова) на пост управляющего делами Московской Патриархии, сообщает сайт Московского Патриархата. Временное управление Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Митрополит Григорий возглавил Кубанскую митрополию в апреле 2021 года. При переходе на должность управляющего делами Московской Патриархии владыка Григорий получил титул митрополита Воскресенского. Помимо основного служения в качестве управделами митрополит Григорий стал первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, также он исполняет обязанности председателя общецерковной дисциплинарной комиссии и председателя межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта.

Анна Перова, Краснодар