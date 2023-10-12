Дело лже-юристов из Новосибирска, обманувших 98 пенсионеров, передано в суд

Дело 11 участников преступной группы, которая обвиняется в махинациях под видом юридических услуг, передано в Центральный райсуд Новосибирска, сообщает МВД региона.

Злоумышленники, по данным надзорного ведомства, действовали с 2018 по 2021 год. Они обзванивали пожилых граждан и сообщали им о возможном повышении пенсионных выплат. Жертвы мошенников приходили на бесплатную консультацию, где их убеждали заключить договор оказания юруслуг, за который фигуранты получали деньги.

Преступную группу организовал 37-летний житель Москвы, в ее состав входили граждане от 26 до 44 лет, проживающие в Новосибирской и Иркутской области. Всего установлено 98 преступлений, сумма ущерба от действий аферистов составила более 4,4 млн руб. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы).

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Александр Киселев