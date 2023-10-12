В Татарстане из незаконного оборота изъяли 15 единиц огнестрельного оружия

В Татарстане в рамках операции из незаконного оборота изъяли 15 единиц огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В частности, две винтовки, один револьвер, пять охотничьих ружей и семь единиц самодельного оружия, а также свыше 1 тыс. патронов и почти 3000 г пороха.

В частности, у 36-летнего татарстанца в Высокогорском районе изъяли охолощенный автомат, сигнальный пистолет, самодельный пистолет, незарегистрированное охотничье ружье, 332 патрона различных калибров и 731,2 г пороха. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 , ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

"Ъ-Казань"